 حماس: تصريح وزير خارجية بريطانيا عن معاناة غزة جزء ضئيل مما يعيشه شعبنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: تصريح وزير خارجية بريطانيا عن معاناة غزة جزء ضئيل مما يعيشه شعبنا

وكالة صفا
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 2:01 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 2:01 م

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تصريح وزير خارجية بريطانيا إد ميليباند، حول سماعه لقصص مروعة ومعاناة كبيرة لأوضاع أهل قطاع غزة، لا يمثل سوى جزء ضئيل جدًا من حجم المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وما خلفته حرب الإبادة من دمار ومعاناة مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

ودعا قاسم في تصريح صحفي يوم الأحد، إلى السماح الفوري وغير المقيد للصحافة الدولية بدخول قطاع غزة، كي يتمكن العالم من مشاهدة الحقيقة على الأرض مباشرة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الإبادة المستمرة.

والسبت، وصف وزير الخارجية البريطاني الشهادات التي استمع إليها من عاملين في المجالين الإغاثي والطبي داخل القطاع بأنها «مروعة»، متحدثًا عن احتجاز أدوية ووفاة أطفال أثناء انتظارهم الحصول على رعاية طبية منقذة للحياة.

وجاءت تصريحات ميليباند عقب اجتماع عقد، بمشاركة كوادر إغاثية وطبية وعاملين في منظمات إنسانية دولية، بينهم أشخاص عادوا مؤخرًا من قطاع غزة، وآخرون شاركوا في الاجتماع وتواصلوا مباشرة من داخل القطاع.

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