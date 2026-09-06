الرئيس اللبناني: اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وألحقت أضرارًا جسيمة بمبنى وزارة المالية، إضافة إلى تدمير مستشفى غندور.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اعتبر عون، أن استهداف هذه المنشآت يمثل تصعيدًا خطيرًا يتجاوز الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، ليمتد إلى مؤسسات الدولة اللبنانية والمرافق الخدمية والصحية التي تقدم خدمات للمواطنين.

وقال الرئيس اللبناني، إن استهداف مبنى وزارة المالية، بعد استهداف مركز أمن الدولة الذي أسفر في وقت سابق عن سقوط قتلى، يعكس، بحسب وصفه، نمطًا متصاعدًا من الاعتداءات لا يقتصر على الأهداف العسكرية المعلنة، بل يشمل مؤسسات مدنية ومراكز صحية، بما يهدد استمرارية عمل مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين.

وحمّل عون إسرائيل المسئولية الكاملة عن التصعيد، داعيًا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الخروقات ومحاسبة المسئولين عنها.

وأكد أن لبنان، رغم استمرار الاعتداءات، ماضٍ في التزامه بما يحفظ سيادته واستقرار جنوب البلاد وسلامة مواطنيه.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن الحصيلة الأولية للغارات التي شنها العدو الإسرائيلي هذا الصباح، بلغت 4 شهداء و20 إصابة.

وأشار إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء الغارات على النبطية الفوقا، لافتًا إلى إصابة 8، من بينهم سيدة وطفلة، في النبطية - حي الراهبات.

وأفاد باستشهاد امرأتين، وإصابة 6 آخرين، من بينهم طفلتان، جراء الغارات على عربصاليم، فضلًا عن تسجيل 4 إصابات نتيجة لعدوان الاحتلال على كفررمان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، أنه بدأ بشن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق «حزب الله» طائرتين مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية، محذرا سكان مبان في بلدة عربصاليم بضرورة الإخلاء.

وتأتي الغارات الجديدة بعد أقل من 24 ساعة على غارات إسرائيلية أخرى على جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة «منطقة أمنية» بعمق يصل إلى عشرة كيلومترات على طول الحدود، بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات الهدم والنسف.