اعتقلت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين، متظاهرين اثنين على الأقل خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.

وتجمع عدد كبير من الناشطين في ميدان «إرنست رويتر»، أمس السبت، احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن يبدأوا مسيرة نحو وسط المدينة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات ضد الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، ورددوا هتافات تُندد بالهجمات وتنتقد الموقف الألماني.

وعند وصول المحتجين إلى محيط محطة مترو «شارع أوهلاند»، تدخلت الشرطة واعتقلت شخصين على الأقل، ليواصل المتظاهرون مسيرتهم رغم التوتر، وتختتم المظاهرة في ميدان «فيتنبرج».

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 174 ألف مصاب، ورغم اتفاق وقف النار، تستمر الخروقات الإسرائيلية اليومية.

وحتى السبت، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1344 فلسطينيًا وإصابة 4464 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.