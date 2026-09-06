ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى كييف لإجراء محادثات بعد اجتماعهما مع بوتين في موسكو

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من المقرر أن يصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف، اليوم الأحد، في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية، في إطار مساعي متجددة لإحلال السلام وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي زيارة المبعوثين بعد اجتماعهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس السبت.

وتعد زيارة ويتكوف وكوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاولة لإحياء محادثات السلام، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة من كلا الجانبين.

واتفق بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وقف الهجمات على عاصمتي البلدين مؤقتا خلال فترة إجراء المحادثات.

واستمر الاجتماع في موسكو أمس السبت أكثر من ثلاث ساعات خلف أبواب مغلقة، وانتهى دون الإعلان عن تحقيق أي انفراجة.

ووصف مستشار بوتين للشئون الخارجية، يوري أوشاكوف، الاجتماع لاحقا بأنه كان بناء وصريحا ومفيدا، لكنه لم يتحدث عن نتائج محددة.

وقال أوشاكوف إن موسكو قدمت خلال الاجتماع "تقييما شاملا" للوضع الميداني في أوكرانيا، لكنه أوضح أن المحادثات لم تكن مقتصرة على الغزو الروسي.

وأضاف أوشاكوف أنه "تم بحث القضايا الاقتصادية، وكذلك المشروعات الكبيرة المشتركة المحتملة والمفيدة للطرفين بين روسيا وأمريكا، بتفصيل كبير".