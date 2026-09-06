كازاخستان: الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تجري تدريبات عسكرية وسط تصاعد المخاوف بشأن أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستجري تدريبات عسكرية مشتركة، أطلق عليها اسم "حدود 2026" في الفترة من 12 حتى 19 سبتمبر، بتركيز على دعم عمليات أمن الحدود المنسقة، وسط تصاعد المخاوف الإقليمية بشأن أفغانستان.

وأضافت الوزارة أن المرحلة العملياتية للتدريبات ستجرى في ميدان كوكتال للتدريب العسكري في منطقة زيتيسو. وستتدرب قوات من الدول الأعضاء بالمنظمة على إعادة نشر قواتها والقيادة المشتركة والسيطرة وعمليات قتالية منسقة تهدف إلى الرد على تهديدات أمنية عبر الحدود، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن التدريبات جزء من برنامج الجاهزية القتالية السنوي للمنظمة ويتم إجراؤها على أساس دوري بين الدول الأعضاء لتحسين القدرة على العمل بالتنسيق بين القوات المتحالفة.

تأتي التدريبات في وقت تواصل فيه دول آسيا الوسطى الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، لاسيما طاجيكستان ودول أخرى تتاخم أفغانستان ، مراقبة التطورات الأمنية عن كثب، تحت قيادة طالبان.

وأعربت الحكومات الإقليمية مرارا عن مخاوف بشأن عدم الاستقرار على طول حدود أفغانستان.