 روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الجوية وتتجنبان عاصمتي بعضهما البعض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الجوية وتتجنبان عاصمتي بعضهما البعض

موسكو/كييف - (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 11:30 ص

أعلنت السلطات الروسية والأوكرانية، اليوم الأحد، تبادل الهجمات بين البلدين الليلة الماضية، مع تجنب كل منهما عاصمة الأخرى، وذلك خلال مهمة وساطة أمريكية.

وأعلن حاكم زابوريجيا، إيفان فيدوروف، عن وقوع إصابات في المدينة الواقعة على خط المواجهة.

وذكرت السلطات المحلية أن طائرات روسية مسيّرة قصفت معبرا حدوديا في منطقة الحدود الأوكرانية مع رومانيا، ما أجبر السلطات على إغلاقه.

وفي مساء أمس السبت، قُتل 3 أفراد من عائلة واحدة في مدينة تشوهوييف بإقليم خاركيف الواقع شمال شرق أوكرانيا، عن طريق مسيّرة روسية.

وتسبب هجوم بمسيّرة أوكرانية في اندلاع حريق بمصفاة ريازان النفطية بجنوب شرق موسكو، وفقا لما ورد في تقارير غير رسمية على قنوات "تليجرام". وأكد حاكم المنطقة، بافيل مالكوف، وقوع الهجوم واشتعال حريق داخل منشأة صناعية لم يكشف عن موقعها.

كما وردت أنباء عن وقوع هجمات بطائرات مسيّرة في منطقة روستوف جنوب روسيا.


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