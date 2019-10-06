مع بداية الشوط الثاني بدأ الزمالك مهاجما على أمل تعديل النتيجة مبكرا وانطلق بامبو داخل المنطقة من الجانب الأيسر مررها عرضية وحولها السعيد برأسية متقنة تحف بالقائم الأيسر لمرمى نادي مصر وتضيع فرصة محققة في الدقيقة 46 .

واستمر ضغط الزمالك بطول الملعب ويحاول عن طريق جمعة والنقاز من جانبي الملعب ولكن الدفاع المحكم لنادي مصر حال دون خطورة وتوقفت المباراة قليلا لعلاج أحمد عبدالموجود لاعب إف سي مصر بعد كرة مشتركة مع السعيد .

ودفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو بأولى تغييراته بنزول مصطفى محمد بدلا من كريم بامبو في الدقيقة 55 لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الوقت المتبقي على أمل تعديل النتيجة .

وحصل الزمالك على ركنية من الجانب الأيسر لمرمى نادي مصر، نفذها يوسف أوباما بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى رمية تماس.

وتوغل السعيد في المنطقة من الجانب الأيسر وأرسلها عرضية شتتها الدفاع لركنية نفذها أونجم وبن شرقي تمر عرضية أرضية سددها السعيد أمام المرمى أنقذها الحارس بصعوبة لركنية جديدة لتضيع معها فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 59 ومرت الركنية عرضية لعبها الونش من مرة واحدة لكنها تعلو العارضة .

واستمر المحاولات البيضاء وتوغل زيزو في دفاعات إف سي مصر من الجانب الأيسر وأرسلها عرضية لكن شتتها أوكا مدافع نادي مصر من جديد وحصل مصطفى محمد على الكرة على حدود المنطقة سددها قوية لكنها تعلو العارضة .

وانطلق أونجم من الجانب الأيمن وأرسلها عرضية شتتها الدفاع واعتمد إف سي مصر على المرتدات وانطلق عمر حبشي في دفاع الزمالك أنقذها عواد بثبات .

وحصل مصطفى محمد على كرة طولية داخل المنطقة وأرسلها عرضية شتتها الدفاع من جديد ودفع الجهاز الفني للزمالك بإمام عاشور بدلا محمد أونجم من في الدقيقة 66 من لزيادة الفاعلية الهجومية .

وزاد لاعبي الزمالك من التحضير على حدود المنطقة وسط كثافات عددية من دفاع نادي مصر وأرسل إمام عاشور كرة للنقاز حولها عرضية من مرة واحدة لكنها تعلو العارضة .

وكثف نادي مصر من دفاعه بنزول محمود شبانة بدلا من عمر حبشي في الدقيقة 70 في محاولة لتأمين الجانب الدفاعي للفريق في الوقت المتبقي من المباراة .

واعتمد نادي مصر على المرتدات عن طريق تريكة وحصل السعيد على بطاقة صفراء بعد التدخل في وسط الملعب مع أحد لاعبي إف سي مصر .

واستمر الحصار الزملكاوي للاعبي إف سي مصر في وسط ملعبهم ودفع الجهاز الفني بحازم إمام بدلا من أشرف بن شرقي في الدقيقة 78 كآخر الأوراق الفنية في المباراة .

وأرسل النقازتمريره لإمام الذي حولها للقادم من الخلف لكن الكرة فقدت خطورتها بين لاعبي الزمالك استمر محاولات الزمالك وحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة مرت عرضية لكنها بدون خطورة على المرمى في الدقيقة 85.

وتوغل عبدالله جمعة من الجانب الأيسر وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة وبطاقة صفراء للاعب إف سي مصر مرت عرضية ووصلت في النهاية لإمام عاشور لكن تضيع الكرة وسط غابة من سيقان لاعبي مصر في الدقيقة 88.

ولجأ لاعبي إف سي مصر للسقوط على أرض الملعب لإهدار الوقت واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع وسدد عبدالله جمعة كرة من على حدود المنطقة وتخرج لركنية بعد ارتطامها بأحد مدافعي نادي مصر تمر بدون خطورة على المرمى .

وسدد إمام عاشور كرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ورد نادي مصر بكرة مرتدة خطيرة سددها أحمد الشيخ تصدى لها عواد بثبات وحاول الزمالك جاهدًا في اللحظات الأخيرة وحصل على ركنية مرن لعاشور ثم تصل عرضية من حازم إمام ثم تصل لزيزو حاول تسديدها وتصدى لها الدفاع وتضيع معها فرصة محققة بعدها يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .