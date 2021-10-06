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الرئاسي الليبي يبحث مع السائح آخر الاستعدادات للانتخابات

مروة محمد
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 7:51 م

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، مساء اليوم الأربعاء، آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها.

واستعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية، أخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها.

وتم في الاجتماع التأكيد على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إقامة انتخابات حرة، وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

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