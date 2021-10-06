 البرلمان الأوروبي يقر حظرا شاملا على المراقبة الجماعية البيوميترية - بوابة الشروق
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البرلمان الأوروبي يقر حظرا شاملا على المراقبة الجماعية البيوميترية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 8:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 8:50 م

صوَّت البرلمان الأوروبي لصالح الحظر الشامل على المراقبة الجماعية البيوميترية، وهي تقنيات المراقبة عن بعد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقني، إنه يجب على المشرعين في الاتحاد الأوروبي إصدار حظر دائم على التعرف الآلي على الأفراد في الأماكن العامة؛ احتراما للخصوصية والكرامة الإنسانية، موضحين أنه يجب مراقبة المواطنين فقط عند الاشتباه في ارتكابهم جريمة.

وأشار "تيك كرانش" إلى أن تقنيات المراقبة عن بعد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه، لها تبعات كبيرة على الحقوق والحريات الأساسية مثل الخصوصية، موضحا أنها، وبالرغم من ذلك، تتسلل بالفعل إلى الاستخدام العام في أوروبا.


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