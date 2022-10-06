نائب رئيس البرلمان العربي لـ«الشروق»: نلعب دورا كبيرا في فضح جرائم إسرائيل أمام المحافل البرلمانية الدولية

قال نائب رئيس البرلمان العربي، النائب الأردني خليل عطية، إن البرلمان العربي يقع على عاتقه دورا كبيرا في مسار فضح ممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خلال المحافل البرلمانية الدولية.



وأضاف عطية في تصريحات لـ"الشروق"، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، مؤكدا أهمية دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع أن "العمل على تحرير فلسطين من الاحتلال واجب على الأمة العربية، وإن كنا في ظل هذه الظروف نعمل وفق الامكانيات والتوازنات الدولية، ولكن يظل دائما واجب علينا جميعا دعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم أهل القدس وتعزيز صمودهم".



كما دعا الدول العربية إلى دعم الأردن في مواقفه ذات الصلة بالحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وكذلك دعم جهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي في القدس وكافة الأراضى الفلسطينية المحتلة.



ولفت نائب رئيس البرلمان العربي إلى أن هناك دور كبير ومحوري يقع على عاتق البرلمانات في سبيل تقوية العلاقات العربية، ودعم توجهات الحكومات في تحقيق الشراكات العربية من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية.



وأشار إلى أن البرلمان العربي يقوم بدور في دعم التفاهمات والتقارب العربي، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك ودعم مجالس النواب في البلدان العربية ودعم المسارات الديمقراطية في البلدان العربية، وكذلك التواصل الدائم مع البرلمانات العربية من آجل التنسيق في القضايا، التي يتم طرحها في المحافل الدولية.



وحول دورالأردن تحت مظلة البرلمان العربي، قال النائب خليل عطية إن "الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يعمل بشكل دائم على إعادة التضامن العربي وتقوية العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات العربية".



وأضاف: "نحن كبرلمانيون عرب يجب علينا دعم التوجهات الاردنية بشكل خاص والعربية بشكل عام، التي تحرص على إعادة التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك".



وحول العلاقات المصرية الأردنية، أكد النائب خليل عطية عمق تلك العلاقات التاريخية، مشيرا إلى حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات وتقويتها على كافة المستويات.



وأشار إلى وجود تنسيق وتشاور دائم بين القيادتين في جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية لخدمة شعبي البلدين والأمة العربية والقضية الفلسطينية.