 الكرملين: على دول العالم التنبه لتصريحات الرئيس الأوكراني بشأن توجيه ضربات استباقية إلى روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: على دول العالم التنبه لتصريحات الرئيس الأوكراني بشأن توجيه ضربات استباقية إلى روسيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:50 م | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:50 م

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يجب على جميع دول العالم التنبه لتصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن توجيه ضربات استباقية إلى روسيا.

ورأى بيسكوف أن تصريحات زيلينسكي بشأن الضربات الاستباقية ما هي إلا دعوة لبدء حرب عالمية.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم.

وحمل بيسكوف، الولايات المتحدة وبريطانيا، المسؤولية عن تصريحات زيلينسكي بشأن توجيه ضربات استباقية لروسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد دعا الناتو - خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو – إلى توجيه ضربات استباقية ضد روسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

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