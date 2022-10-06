المجلس الرئاسي باليمن يتهم الحوثيين بالتصعيد في كافة الجبهات



اتهم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الخميس، جماعة أنصار الله الحوثية بالتصعيد في كافة الجبهات بعد رفضها تمديد الهدنة.



وقال سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي المدعوم دوليا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن "المجلس نفذ كافة التزاماته بموجب بنود الهدنة، وقدم الكثير من التنازلات في سبيل تمديدها، وذلك انطلاقا من مسؤولياته تجاه أبناء الشعب اليمني وحرصه على التخفيف من معاناتهم".



وأضاف العرادة أن" كل جهود المجلس وجميع التنازلات التي قدمها لإنجاح الهدنة قد قوبلت بالرفض والتعنت من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية التي سارعت لرفض مقترحات الأمم المتحدة لتمديد الهدنة والتصعيد في كل الجبهات".



واعتبر العرادة" تصعيد الحوثيين بأنه تأكيد واضح على رفض الجماعة لكل خيارات السلام وارتهان قرارها بالكامل لراعيها في طهران".



وفي وقت سابق اليوم الخميس، جددت جماعة الحوثي رفضها لتمديد الهدنة، إلا في حال صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.



يشار إلى أن الهدنة في اليمن، انتهت مساء الأحد الماضي، دون إعلان عن تمديدها، وسط مساع دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها، تمهيدا لسلام دائم في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من سبع سنوات.