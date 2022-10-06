 رئيس إيني: يجب أن يكون لدى إيطاليا كميات كافية من الغاز للشتاء - بوابة الشروق
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رئيس إيني: يجب أن يكون لدى إيطاليا كميات كافية من الغاز للشتاء

إيني الإيطالية
إيني الإيطالية
د ب أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 1:06 م | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 1:06 م

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة كلاوديو ديسكالزي، إنه يتعين أن يكون لدى إيطاليا ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، رغم حالة الغموض بشأن الإمدادات القادمة من روسيا، ما لم يقع حدث كبير غير متوقع.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الخميس، عن ديسكالزي قوله خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية: "تم استبدال الغاز الروسي فعليا (بإمدادات من دول أخرى). خزاناتنا ممتلئة."

وأضاف ديسكالزي أن واردات الغاز الروسي التي لا تزال قادمة إلى إيطاليا تبلغ 10-15 مليون متر مكعب في اليوم، وهي كمية ثابتة.

ودعا ديسكالزي إلى التحلي بالهدوء فيما يتعلق بفصل الشتاء. وقال:"الكفاءة زادت مؤخرا، وانخفض استهلاك الغاز بنسبة 10-15٪...يجب ألا نكون متشائمين، ولكن واقعيين".


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