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يترقب فريقا الزمالك وفيوتشر، مصيرهما، اليوم الجمعة، في قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

تبدأ مراسم القرعة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتبث عبر المنصات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكذلك قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ومن المحتمل أن يقع الزمالك وفيوتشر في مجموعة واحدة، وفقا للوائح البطولة.

وقد حددت اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي تصنيف الأندية الـ16 المشاركة في هذا الدور، على النحو التالي..

التصنيف الأول.. (الزمالك، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، وريفرز يونايتد النيجيري).

التصنيف الثاني.. (مودرن فيوتشر، الإفريقي التونسي، ساجرادا الأنجولي، وديابل نوار الكونغولي).

التصنيف الثالث.. (أكاديمكا دو ليبوتو الأنجولي، دريمز الغاني، أكاديمية سوار الغيني، أبو سليم الليبي).

التصنيف الرابع.. (الملعب المالي، سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي، سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، والهلال الليبي).

يذكر أن الزمالك سبق له التتويج باللقب مرة واحدة في عام 2019، بينما يشارك فيوتشر في كأس الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي.