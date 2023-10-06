حكومتا ألمانيا وفرنسا تعقدان اجتماعا مشتركا في هامبورج

تعقد الحكومتان الألمانية والفرنسية اجتماعا مشتركا، مغلقا، في مدينة هامبورج الأسبوع المقبل.



ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين أعضاء مجلسي وزراء البلدين، فضلا عن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وتشمل القضايا الرئيسية للمناقشات المقررة يومي الاثنين والثلاثاء التغييرات الصناعية وسبل تعزيز السيادة التقنية الأوروبية، حسبما ذكرت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستين هوفمان في برلين اليوم الجمعة.



وسينطلق الاجتماع بزيارة مشتركة لمصنع إيرباص في هامبورج.



وذكرت هوفمان أن اجتماع مجلسي وزراء الدولتين يؤكد الطبيعة الوثيقة على نحو خاص للعلاقات الفرنسية- الألمانية، مشيرة إلى الأواصر الوطيدة بين شولتس وماكرون بالإضافة إلى الأواصر بين الوزراء.



كما أبرزت أن الاجتماع سيعقد في هامبورج، مسقط رأس شولتس، حيث صنع اسمه في عالم السياسة وشغل منصب رئيس البلدية من قبل.