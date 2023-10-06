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واشنطن: إسقاط مسيرة تركية بسوريا بعد اقترابها من القوات الأمريكية

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 12:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 12:07 ص
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي أسقط مسيرة تركية في سوريا بعدما اقتربت من القوات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، في واشنطن، إن "ذلك بالتأكيد حادث مؤسف".

وأضاف المتحدث، أن الطائرة المسيرة كانت تقترب من القوات الأمريكية عندما قررت القيادات الأمريكية على الأرض أن هناك "تهديدا محتملا"، ونتيجة لذلك، أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 المسيرة.

وشدد رايدر على أنه ما من دليل حاليا بأن تركيا استهدفت عن عمد الجيش الأمريكي. وقال إنه لم يصب أحد من القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، شن الجيش التركي هجوما بريا وجويا في شمال سوريا، ردا على هجوم في العاصمة أنقرة تبناه حزب العمال الكردستاني.

والحزب مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.

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