أكد أحمد بلحاج ، لاعب سيراميكا كليوباترا، على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

قال أحمد بلحاج خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،:" سعيد بتحقيق بطولة كأس الرابطة كأول بطولة لي في مصر مع سيراميكا كليوباترا ".

أضاف:" فترتي مع الزمالك كانت صعبة جدا ، وفيريرا أفضل مدير فني تعامل معي ولكن رحلت عن الفريق وقتها، و لم أحصل على فرصة كاملة في نادي الزمالك".

أتم:" نحن جاهزون لمواجهة الأهلي وقادرون على تحقيق الفوز ، وتحقيق لقب كأس السوبر المصري".

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة عقب فترة التوقف الدولي الحالي، بمشاركة الأهلي، بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا، بطل كأس الرابطة، وبيراميدز، بطل كأس مصر، والزمالك الذي يشارك بالكارت الذهبي.