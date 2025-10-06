احتفى فرع ثقافة الجيزة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال احتفالية فنية وثقافية نظمها بيت ثقافة كرداسة، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "وفرحت مصر"، الذي يأتي في إطار احتفاء وزارة الثقافة بذكرى النصر العظيم.

واستهلت الفعاليات بعرض مسرح العرائس "انتصارات أكتوبر"، قدمته ريهام عزوز، تناولت خلاله قصصًا وبطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، وما جسده من شجاعة وتضحية لاستعادة الأرض والكرامة.

وأعقب العرض مجموعة من ورش الفنون التشكيلية التي أبدع فيها الأطفال بأيديهم رسائل حب وانتماء للوطن، إذ قدمت الدكتورة دينا مغيث ورشة من الفوم لتصميم علم مصر، ونفذت الدكتورة هاجر سيد جدارية بالرسم على القماش عبرت فيها مع الأطفال عن أهم رموز وأحداث النصر، كما قدمت ولاء محمود ورشة فنية بالخرز، بجانب ورشة رسم علم مصر على وجوه الأطفال نفذتها سميرة أحمد، وورشة رسم تعبيرية عن حرب أكتوبر قدمتها الدكتورة أمال محمد.

وتواصلت الفعاليات بفقرة حكي تفاعلي بعنوان "انتصار أكتوبر العظيم" قدمتها آية سامي، مدير إدارة التخطيط بفرع ثقافة الجيزة، تناولت خلالها بطولات الجيش المصري وتضحياته في سبيل الوطن، وما جسده المقاتل المصري من عزيمة وإصرار في معركة الكرامة.

من جانبه قدم سعيد عمارة، الأخصائي الثقافي بالبيت، محاضرة ثقافية بعنوان "وفرحت مصر"، استعرض فيها أبرز محطات حرب أكتوبر، من عبور خط بارليف وحتى لحظات رفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة، مؤكدًا ما مثله النصر من لحظة تحول في التاريخ المصري والعربي.

واختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة التنورة بقيادة الفنان سيد المصري، تفاعل معه الحضور بروح وطنية عالية، بجانب معرض للفنون التشكيلية ضم مجسمات وأعمالًا فنية تجسد مشاهد من حرب أكتوبر، بمشاركة طلاب المعاهد الأزهرية.

وشهد الحفل حضور هبة محمد، مدير إدارة كرداسة الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية، ومعلمات التربية الفنية بالإدارة الأزهرية، وجمهور كبير من الأطفال والأسر.

ونفذ الفعاليات فرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وجاءت ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والذي يضم أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية في مختلف محافظات الجمهورية، احتفاء بالنصر وتأكيدًا على قيم الانتماء والفداء في الوجدان المصري.