محمد ثروت يحرك وجدان الجمهور بأغنية مصر يا أول نور في الدنيا باحتفالية نصر أكتوبر بالأوبرا

أشعل الفنان محمد ثروت حماس ووجدان الجمهور خلال احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المقامة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تفاعل الحضور معه برفع علم مصر وترديد كلمات أغنية «مصر يا أول نور في الدنيا»، من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة، بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام.

وقدّم قبله الفنان محمد الحلو أغنية «يا بوي يا مصر» من كلمات عصام عبدالله وألحان هاني شنودة، كما غنى أيضًا «أهيم شوقًا» من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبي.

وشهد الحفل حضور كوكبة من أبرز الشخصيات العامة، في مقدمتهم وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والإعلامية جاسمين طه زكي، والإعلامي عبدالناصر زيدان، والإعلامية سهير جودة، والإعلامي جابر القرموطي، والفنان حسين فهمي، والمخرج خالد جلال، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والفنية.