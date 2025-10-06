أمريكيان وياباني يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025

أعلن معهد كارولينسكا السويدي، في بيان اليوم الاثنين، فوز العالمين الأمريكيين ماري إي. برونكو، وفريد رامسديل، والعالم الياباني شيمون ساكاجوتشي بجائزة نوبل في الطب لعام 2025، تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بجهاز المناعة.

وقال المعهد، إن جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب تم منحها إلى الأمريكيين برونكو ورامسديل، والياباني ساكاجوتشي "لاكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي".

وأضاف المعهد، أن "الفائزين بالجائزة حددوا حراس جهاز المناعة، أي "الخلايا التائية التنظيمية"، التي تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة أجسامنا".

وقال رئيس لجنة نوبل، أولي كامبي، إن "اكتشافاتهم كانت حاسمة لفهم كيفية عمل الجهاز المناعي، ولماذا لا نصاب جميعا بأمراض مناعة ذاتية خطيرة".

ومن المقرر أن يتم اقتسام مبلغ الجائزة، البالغ 11 مليون كرونة سويدية "1.17 مليون دولار أمريكي"، بالتساوي بين الفائزين الثلاثة.

وولدت برونكو في عام 1961، وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة برينستون الأمريكية، وتعمل حاليا في "معهد بيولوجيا الأنظمة" بمدينة سياتل.

أما رامسديل، البالغ من العمر 64 عاما، فهو من ولاية إلينوي الأمريكية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، ويعمل حاليا مستشارا علميا لدى شركة "سونوما بيوثيرابيوتيكس" للعلاجات الحيوية في سان فرانسيسكو.

وحصل شيمون ساكاجوتشي، البالغ من العمر 74 عاما، على درجة الدكتوراه من جامعة كيوتو في عام 1983، ويشغل حاليا منصب أستاذ في جامعة أوساكا باليابان.

وشكلت أبحاث ساكاجوتشي في منتصف تسعينيات القرن الماضي الأساس العلمي للاكتشاف، عندما حدد مجموعة غير معروفة سابقا من الخلايا المناعية – هي الخلايا التائية التنظيمية، التي تتحكم في استجابة الجهاز المناعي وتمنع حدوث تفاعلات مناعة ذاتية.

وبعد بضع سنوات، اكتشف برونكو ورامسديل أن طفرة محددة في جين Foxp3 تجعل الفئران أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وبعد ذلك بوقت قصير، أثبت ساكاجوتشي أن هذا الجين ضروري لتطور الخلايا التائية التنظيمية ووظيفتها.

وقال أمين لجنة جائزة نوبل للطب، توماس بيرلمان، خلال الإعلان عن الجائزة، إن العالم الياباني ساكاجوتشي، كان الوحيد من بين الفائزين، الذي أمكن التواصل معه في مختبره.

ودعا بيرلمان الباحثين الأمريكيين الآخرين إلى إعادة الاتصال به، مرجحا أن هواتفهما كانت في وضع الصامت بسبب فارق التوقيت مع الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقال بيرلمان "بدا [ساكاجوتشي] ممتنا للغاية، وأعرب عن أن الفوز يمثل شرفا عظيما".

وأضاف بيرلمان، "للأسف، لم أتمكن من التواصل مع الباحثين الآخرين. فطلبت منهما معاودة الاتصال".

ومنذ عام 1901، فاز 229 عالما بجائزة نوبل في الطب، من بينهم 13 امرأة.

وحصلت عالمة الأحياء التنموية الألمانية كريستيان نوسلاين-فولهارد على جائزة نوبل في الطب لعام 1995، تقديرا لأبحاثها حول التحكم الجيني في مراحل النمو الجنيني المبكرة، لتصبح أول امرأة ألمانية تفوز بالجائزة.

وفاز عالما الوراثة الأمريكيان فيكتور أمبروس وجاري روفكون على جائزة نوبل في الطب لعام 2024 لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الميكروي، ما كشف النقاب عن آلية غير معروفة سابقا لتنظيم الجينات.

وتفتتح جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء تقليديا الأسبوع السنوي لإعلانات جوائز نوبل، وسيجري الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد خلال الأيام التالية.

وسيتم تسليم جوائز نوبل رسميا في العاشر من ديسمبر المقبل، الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل (1833-1896)، مخترع الديناميت ومؤسس الجوائز.