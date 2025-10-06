أزهر مطروح يجسّد ملحمة أكتوبر بلوحات فنية لترسيخ قيم الانتماء الوطني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت إدارة التربية الفنية بمنطقة مطروح الأزهرية معرضًا فنيًا وورش عمل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الطلاب.

شهد الافتتاح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إلى جانب عدد من معلمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي.

وقام نائب المحافظ ورئيس المنطقة الأزهرية بتفقد المعرض الذي ضم مجموعة من اللوحات الفنية والجداريات والأعمال اليدوية التي أبدعها طلاب ومعلمو التربية الفنية بالمعاهد الأزهرية، والتي عكست ملامح النصر وتضحيات القوات المسلحة ومراحل العبور العظيم.

كما تضمن اليوم ورش عمل تفاعلية شارك فيها الطلاب، رسموا خلالها لوحات جماعية سريعة تجسد بطولات أكتوبر، مستخدمين الألوان للتعبير عن مشاعر الفخر والفرحة بالنصر.