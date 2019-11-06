يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نظيريه الإثيوبى والسودانى، وذلك لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبى، بحضور مسئولين من البنك الدولى وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ممثلة فى وزارة الخارجية الأمريكية.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه، أمس الأول على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الشكر لنظيره الأمريكى دونالد ترامب لدعمه المفاوضات الثلاثية المرتقبة هذا الأسبوع حول سد النهضة الذى تشيده إثيوبيا على نهر النيل.



ووصف السيسى ترامب بأنه «رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأعرب السيسى عن امتنانه لترامب «على الجهود التى يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة».



وستشارك فى المحادثات المقررة، اليوم الأربعاء، فى واشنطن، مصر وإثيوبيا والسودان وستتناول المشروع الإثيوبى الذى يتوقع أن يبدأ تشغيله بشكل كامل عام 2022.



وتؤكد أديس أبابا أن السد المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية والذى تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار ضرورى لتأمين حاجة البلاد للكهرباء. لكن مصر تخشى من أن يؤثر السد على قوة تدفق مياه النيل الذى يؤمن نحو 90 بالمائة من احتياجاتها المائية.