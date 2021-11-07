وزارة الخارجية اللبنانية تنصح رعاياها في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أقرب فرصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نصحت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء اليوم السبت اللبنانيين المتواجدين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة.

ونصحت الوزارة في بيان على موقعها على تويتر "الرعايا اللبنانيين المتواجدين في إثيوبيا وخصوصا العائلات مغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة لحين زوال الخطر الداهم وعودة الأمور إلى طبيعتها".

ودعت الوزارة الرعايا اللبنانيين "إلى الحذر لدى التجول ليلا وتموين ما يلزمهم من غذاء ودواء للاستهلاك الشخصي عند الضرورة".

يذكر أن إثيوبيا تشهد معارك في شمال البلاد بين القوات الحكومية والمتمردين.