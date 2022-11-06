ممثل السعودية بقمة المناخ: المجموعة العربية تتطلع لتحقيق نهج متوازن بقضايا التخفيف والتكيف

ألقى ممثل المملكة العربية السعودية بقمة المناخ، كلمة نيابة عن المجموعة العربية، معربًا عن خالص فخر المجموعة العربية باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27.



وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ «COP27»، مساء الأحد، أن «المجموعة العربية تؤيد بيان مجموعة 77 والصين، وتؤكد ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وتعزيز مبادئ العدالة والمسؤولية المشتركة».



وأشار إلى أن المجموعة تسعى لأن يكون مسار العمل متوازنًا وعادلًا، من أجل معالجة كل القضايا الناتجة عن اتفاق باريس بنفس المستوى من الأهمية، قائلًا إن تعزيز قدرات التكيف من أهم مخرجات مؤتمر الأطراف الـ26 وبرنامج جلاسجو - شرم الشيخ.



وأوضح أن أهم مخرجات مؤتمر جلاسجو مرتبط بتعزيز قدرات التكيف، والحد من التأثر بالتغير المناخي، والنظر في المساهمات المحددة وطنيًا، وتوفير الدعم اللازم للوفاء بها.



ولفت إلى أن «المجموعة العربية تتطلع لتحقيق نهج متوازن وشمولي للتخفيف والتكيف، وتوفير وسائل الدعم وأساليب الاستجابة»، قائلًا إن المجموعة تدعو إلى الالتزام بما اتفق عليه من مكتسبات، تحقق التوازن وفقًا لما تشمله المادة السادسة من اتفاق باريس.



ودعا إلى توفير وسائل التمويل ونقل التقنيات وبناء القدرات، كأحد الأسباب الرئيسية لتمكين الدول النامية، مشددًا على أهمية توفير الدعم لقضايا تمويل المناخ والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر.



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شهدت مدينة شرم الشيخ، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.



وتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس مؤتمر cop 26الذي أقيم العام الماضي في جلاسكو الأسكتلندية، كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية سامح شكري.



وشملت أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من هوسونج لي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.