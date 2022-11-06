كوريا الجنوبية تشارك في استعراض للأسطول الياباني للمرة الأولى في 7 سنوات

من المقرر أن تشارك سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية في استعراض دولي للأسطول الياباني اليوم الأحد للمرة الأولى منذ سبع سنوات وسط تصاعد التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية هي أحد 14 دولة ، بما في ذلك اليابان المضيفة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، من المقرر أن تشارك في الاستعراض المقرر تنفيذه في خليج ساجامي قبالة محافظة كاناجاوا ، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب شرق طوكيو.

ووصلت سفينة الدعم اللوجستي الكورية الجنوبية "سويانج" التي تزن 10 آلاف طن إلى ميناء يوكوسوكا يوم الثلاثاء الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها بحرية كوريا الجنوبية في استعراض الأسطول في اليابان منذ عام 2015.

وشاركت البحرية الكورية الجنوبية في استعراض الأسطول الياباني في عامي 2002 و2015، بينما انضمت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إلى استعراض الأسطول الكوري الجنوبي في عامي 1998 و2008.

ومنذ عام 2018، عندما تصاعدت التوترات بين سول وطوكيو بسبب الخلافات التاريخية وغيرها من القضايا، لم يشارك كلا الجانبين في حدث استعراض الأسطول للجانب الآخر.

وبعد المشاركة في الاستعراض، من المقرر أن تنضم السفينة "سويانج" إلى تدريبات بحث وإنقاذ متعددة الجنسيات. وستجمع تلك التدريبات أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا ودول أخرى.