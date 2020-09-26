الصحة العالمية: 250 ألف وفاة سنويا بسبب سوء التغذية نتيجة تغير المناخ

شددت منظمة الصحة العالمية، على أن مؤتمر قمة المناخ COP27 يجب أن يختتم بإحراز تقدم بشأن الأهداف الأربعة الرئيسية للتخفيف والتكيف والتمويل والتعاون لمعالجة أزمة المناخ، موضحة أن مؤتمر الأطراف سيكون فرصة حاسمة للعالم للالتقاء وإعادة الالتزام بالحفاظ على هدف اتفاقية باريس 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة.

وقالت المنظمة في بيان جديد لها، سينصب تركيزنا على وضع التهديد الصحي الناجم عن أزمة المناخ والمكاسب الصحية الضخمة التي قد تأتي من العمل المناخي الأقوى في قلب المناقشات، حيث يؤثر تغير المناخ بالفعل على صحة الناس وسيواصل القيام بذلك بوتيرة متسارعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "يتسبب تغير المناخ في إصابة ملايين الأشخاص بالمرض أو أكثر عرضة للإصابة به في جميع أنحاء العالم، كما أن التدمير المتزايد لظواهر الطقس المتطرفة يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة والمهمشة"، "من الأهمية بمكان أن يجتمع القادة وصناع القرار معًا فيقمة المناخ COP27 لوضع الصحة في قلب المفاوضات."

وأضافت: "تعتمد صحتنا على صحة النظم البيئية التي تحيط بنا، وتتعرض هذه النظم البيئية الآن للتهديد من إزالة الغابات والزراعة والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي والتنمية الحضرية السريعة، إن التعدي على موائل الحيوانات يزيد من فرص الفيروسات الضارة بالبشر للانتقال من مضيفها الحيواني بين عامي 2030 و2050، من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في حدوث ما يقرب من 250 ألف حالة وفاة إضافية كل عام بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري".

وتقدر تكاليف الأضرار المباشرة للصحة (أي باستثناء التكاليف في القطاعات المحددة للصحة مثل الزراعة والمياه والصرف الصحي) بما يتراوح بين 2-4 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030.

ويؤدي الارتفاع الذي حدث بالفعل في درجات الحرارة العالمية إلى ظواهر مناخية شديدة تؤدي إلى موجات حر وجفاف شديدة، وفيضانات مدمرة وأعاصير وعواصف استوائية متزايدة القوة، يعني الجمع بين هذه العوامل أن التأثير على صحة الإنسان آخذ في الازدياد ومن المرجح أن يتسارع.

ولكن هناك مجال للأمل، لا سيما إذا اتخذت الحكومات إجراءات الآن للوفاء بالتعهدات التي تم التعهد بها في جلاسكو في نوفمبر 2021 والمضي قدمًا في حل أزمة المناخ.

وقالت المنظمة، يواجه 31 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي الكبرى جوعًا حادًا، ويواجه 11 مليون طفل سوء تغذية حاد حيث تواجه المنطقة واحدة من أسوأ موجات الجفاف في العقود الأخيرة.

وأوضحت المنظمة، يؤثر تغير المناخ بالفعل على الأمن الغذائي، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسوف يزداد الأمر سوءًا، الفيضانات في باكستان هي نتيجة لتغير المناخ ودمرت مساحات شاسعة من البلاد، سيظل التأثير محسوسا لسنوات قادمة، وقد تضرر أكثر من 33 مليون شخص وتضرر ما يقرب من 1500 مركز صحي، ولكن حتى المجتمعات والمناطق الأقل دراية بالطقس القاسي يجب أن تزيد من قدرتها على الصمود ، كما رأينا مع الفيضانات وموجات الحر مؤخرًا في وسط أوروبا، تشجع منظمة الصحة العالمية الجميع على العمل مع قادتهم المحليين بشأن هذه القضايا واتخاذ إجراءات في مجتمعاتهم.

وتابعت: يجب أن تضع سياسة المناخ الآن الصحة في مركز الصدارة وأن تعزز سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تحقق فوائد صحية في وقت واحد. ستساعد سياسة المناخ التي تركز على الصحة في إيجاد كوكب به هواء أنظف ومياه عذبة وغذاء أكثر وفرة وأمانًا، وأنظمة حماية صحية واجتماعية أكثر فعالية وإنصافًا، ونتيجة لذلك، يتمتع الناس بصحة أفضل.