طيران الاحتلال يستهدف مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة ومستشفى العيون.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن «الاحتلال قصف بشكل مركز مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة ومستشفى العيون ودمر أجزاءً كبيرة منهما».

وفي وقت سابق، قدم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الاثنين، إحاطة حول حصيلة وآثار العدوان الإسرائيلي والمجازر المتواصلة في قطاع غزة لليوم الثلاثين على التوالي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الحكومي، قال «معروف» إن طواقم الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ لم تتمكن من إخراج الجرحى، ولا تستطيع الوصول إلى عشرات الشهداء الموجودين في الطرقات التي يزعم الاحتلال أنها آمنة.

وأكد أن «الاتهامات التي كالها وزعمها الناطق باسم جيش الاحتلال حول مستشفيي حمد والإندونيسي، ادعاءات باطلة وغير صحيحة».

وأوضح أن «إن ما زعمه بحق مستشفى حمد بوجود أنفاق هي فتحة مخزن الوقود بحسب ما أعلن المكتب الهندسي المشرف على المشروع».

وأشار إلى أن المستشفيات تقدم خدمات طبية فقط، مؤكدًا الاستعداد لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر لحماية المستشفيات من غارات الاحتلال وتحريضه المستمر، مُحملًا الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة مسئولية حماية المستشفيات، لا سيما الشفاء.