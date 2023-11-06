مؤسسة فلسطينية تؤجل فعاليات إحياء الذكرى الـ19 لوفاة ياسر عرفات

أعلنت مؤسسة "ياسر عرفات"، عن تأجيل فعاليات إحياء الذكرى الـ19 لوفاة الرئيس المؤسس ياسر عرفات "أبو عمار"، بما في ذلك مراسم تسليم جائزة ياسر عرفات للإنجاز لعام 2023، إلى موعد لاحق.

وقالت مؤسسة ياسر عرفات، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن ذلك يأتي "نظراً إلى استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة".

وأضافت أن "فعاليات إحياء الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد أبو عمار، ستقتصر على وقفة للترحم على روحه الطاهرة وأرواح شهداء شعبنا، يوم السبت المقبل في ساحة الضريح".