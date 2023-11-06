سلوفاكيا تواصل السماح بمبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا من شركات خاصة

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ووزير الدفاع الجديد روبرت كاليناك للصحفيين، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من أن سلوفاكيا لن تقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا كدولة، فإنها ستسمح بمبيعات أسلحة من شركات خاصة إلى كييف.

وأكد السياسيان القوميان اليساريان أيضا أن سلوفاكيا لا تزال ملتزمة بالتزامات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بصفتها عضوا في الحلف الدفاعي الغربي.

وخلال الحملة الانتخابية، قال فيكو كثيرا إنه سيواصل دعم أوكرانيا، التي تواجه غزوا روسيا، ولكن فقط بالسلع المدنية وليس الأسلحة

وأشار فيكو، الذي عاد إلى السلطة للمرة الرابعة في 25 أكتوبر، من وقت لآخر وبشكل غامض، إلى أن وقف الإمدادات لن يطبق تلقائيا على مبيعات الأسلحة من الشركات المحلية. ومع ذلك قد أثار قلق الحلفاء في الناتو والمعارضين السياسيين الذي اتهموه بأنه "موال لروسيا".