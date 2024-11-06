حزب الله اللبناني يستهدف قاعدة إسرائيلية قرب مطار بن جوريون

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة تسرفين الإسرائيلية بالقرب من مطار بن جوريون جنوب تل أبيب.

وقال حزب الله، في بيان صحفي: "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اليوم قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن جوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية".

وأضاف أن ذلك يأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله.

وأعلن حزب الله، في بيانات منفصلة سابقة، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم مستوطنات سعسع وكريات شمونة وكفرسولد وقاعدة راوية الإسرائيلية في الجولان بصليات صاروخية، كما استهدفوا دبابة ميركافا ومنزلًا يتحصن فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة بصاروخين موجّهين.