وزير الرياضة يهنئ النادى الأهلى بفوزه بكأس مصر



حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تهنئة النادى الأهلى بفوزه فى المباراة النهائية وحصوله على كأس مصر.

وشهد الوزير مراسم تسليم كأس مصر بإستاد برج العرب بالإسكندرية عقب انتهاء المباراة بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، وانتهت بفوز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وحرص وزير الشباب والرياضة على حضور المباراة وسط تواجد اللواء حسام على بدر كبير الياوران نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والعميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأشاد أشرف صبحي بالروح الرياضية التى سادت الأجواء سواء خلال المباراة أو بعدها ، والصورة المتميزة التي ظهر عليها لاعبو الفريقين طوال المباراة، وفي مراسم استلام الكأس والميداليات، مشيراً أن هذه الحالة هي ما تسعى إليها وزارة الشباب والرياضة لتعميمها في كل المنافسات والمباريات في إطار مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"، مقدماً التهنئة للنادي الأهلي على الفوز بكأس مصر.

وثمن وزير الشباب والرياضة على نجاح تنظيم الموسم الكروي 2019-2020 بالرغم من التحديات والظروف التي فرضتها جائحة كورونا، مشيراً أن عودة النشاط الرياضي هذا العام على مستوى الدوري العام لكرة القدم ومنافسات كأس مصر مع الالتزام بالتدابير والاشتراطات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة كان له بالغ الأثر في تطور أداء الفرق المصرية المنافسة في البطولات الإفريقية، وكذا تطور أداء المنتخب الأول لكرة القدم والمنتخب الأوليمبي.