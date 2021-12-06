 رئيس جامبيا يفوز بفترة ولاية ثانية - بوابة الشروق
الإثنين 6 ديسمبر 2021 3:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النتـائـج تصويت

رئيس جامبيا يفوز بفترة ولاية ثانية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 3:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 3:09 ص

فاز رئيس جامبيا الحالي أداما بارو بفترة ولاية ثانية، وفقًا للنتائج النهائية.
وذكرت صحيفة "بريميام تايمز" النيجيرية أنه بعد فرز جميع الأصوات، حصل بارو -المنتمي لحزب الشعب الوطني- على 457 ألفًا و519 صوتًا، وحل أوسينو داربوي -زعيم الحزب الديمقراطي المتحد- في المركز الثاني، بحصوله على 238 ألفًا و253 صوتًا.
ورفض داربوي في وقت سابق النتائج التي تشير إلى فوز بارو، ويزعم أنصار الحزب الديمقراطي المتحد أنه تم تزوير النتائج لصالح بارو.
كان مواطنو جامبيا قد توجهوا أول أمس السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في أول انتخابات في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق يحيى جامع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك