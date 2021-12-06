رئيس جامبيا يفوز بفترة ولاية ثانية

فاز رئيس جامبيا الحالي أداما بارو بفترة ولاية ثانية، وفقًا للنتائج النهائية.

وذكرت صحيفة "بريميام تايمز" النيجيرية أنه بعد فرز جميع الأصوات، حصل بارو -المنتمي لحزب الشعب الوطني- على 457 ألفًا و519 صوتًا، وحل أوسينو داربوي -زعيم الحزب الديمقراطي المتحد- في المركز الثاني، بحصوله على 238 ألفًا و253 صوتًا.

ورفض داربوي في وقت سابق النتائج التي تشير إلى فوز بارو، ويزعم أنصار الحزب الديمقراطي المتحد أنه تم تزوير النتائج لصالح بارو.

كان مواطنو جامبيا قد توجهوا أول أمس السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في أول انتخابات في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق يحيى جامع.