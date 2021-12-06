وزير الاتصالات: الإنسان في عصر الثورة الصناعية الرابعة يحتاج لتطوير مهاراته خلال حياته العملية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن الإنسان في عصر الثورة الصناعية الرابعة سيتطلب منه تطوير مهاراته وعلمه أكثر من مرة خلال فترة حياته العملية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأحد، أثناء حضوره حفل ختام المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات، التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الأقصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

واستعرض وزير الاتصالات التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم في أوج الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الاتصالات في العالم حاليًا يبلغ 4 تريليونات دولار، ومن المتوقع زيادته إلى 4.5 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن موازنة التحول الرقمي في العالم ستصل إلى 2.8 تريليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وبيَّن أن قطاع الاتصالات والتحول الرقمي هو القاسم المشترك لأي نهضة أو تنمية يشهدها العالم.

ولفت الوزير إلى أن سوق العمل مع الثورة الصناعية الرابعة تواجه تغيرًا غير مسبوق، فحوالي 85 مليون وظيفة ستختفي حول العالم، وستظهر 125 مليون وظيفة مستقبلًا.