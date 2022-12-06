كندا تحقق في وصول قطع منتجة على أراضيها إلى مسيرات إيرانية

تحقق السلطات الكندية في كيفية وصول قطع مصنّعة على أراضيها إلى المسيّرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - وفقا لراديو "مونت كارلو" الدولي، اليوم الثلاثاء - "نشعر بقلق بالغ حيال هذه التقارير.. لا نريد أن يتم استخدام تكنولوجيا كندية في حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا أو في مساهمة إيران في هذه الحرب"، مشيرا إلى التطبيق الصارم لتراخيص التصدير بالنسبة للتكنولوجيا الحساسة.



وأضاف: "سيتم تحديد بالضبط كيف انتهت منتجات ما كان ينبغي أن تصل إلى جهات مثل الحكومة الإيرانية".



وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن مركز "ستيت ووتش" الأوروبي للأبحاث وسلطات كييف عثروا على مكونات هوائيات من تصنيع شركة "تاليزمان وايرلس" التي تتخذ من أوتاوا مقرا من بين 30 قطعة منتجة لدى شركات غربية في مسيّرات "شاهد 136" التي تعد جزءا من ترسانة روسيا.