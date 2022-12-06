وزير الدفاع الأمريكي: تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية أولوية قصوى

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية يمثل أولوية قصوى للبنتاجون، في الوقت الذي تم فيه فرض إغلاق طارئ ثانية في جميع أنحاء أوكرانيا للسماح بإصلاح منشآت الطاقة التي أصابتها الصواريخ الروسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن بيان للحكومة الأمريكية، أن أوستن أدان ما وصفه بـ"الهجمات الجوية الوحشية الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا" خلال محادثة مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال أمس إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت نحو 70 صاروخا، بينما قالت روسيا إنها أصابت 17 موقعا.