نهاد أبو القمصان: هناك محاولات لزرع أفكار المثلية الجنسية في خيال الأطفال

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك أكثر من اتجاه في التعامل مع المثلية الجنسية وقانون العقوبات المصري يحترم الحرية الشخصية ولكن لا يسمح بالترويج للمثلية الجنسية، موضحة أن الترويج للمثلية الجنسية لا يختلف عن الترويج للدعارة.

وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك عمليات زرع أفكار المثلية في عقول الأطفال وزرع هذا الطريقة في عقل الطفل في الحياة منذ صغره، مؤكدة أن هناك شيء غير مفهوم من هذا الاندفاع المفاجئ عن الشذوذ الجنسي.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، أن الشذوذ به في توجه شبه اجباري للاعتراف به وتوجد محاولة الزام الدول بإقرار علاقات الشذوذ الجنسية، مؤكدة أن الغرب يتعامل مع مبادئ الشرق بتعالي شديد وهذا ظهر بوضوح في الترويج للمثلية الجنسية.