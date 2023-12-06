 الحكومة الإسرائيلية ترد على تقارير زعمت محاولة السنوار مغادرة غزة عبر ممر فيلادلفيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الإسرائيلية ترد على تقارير زعمت محاولة السنوار مغادرة غزة عبر ممر فيلادلفيا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 1:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 1:44 م

ردّ المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، على تقارير عبرية زعمت أن قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقادة آخرين بالحركة يحاولون مغادرة غزة عبر ممر فيلادلفيا (طريق يربط بين مصر وغزة).

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "الحدود بين مصر وغزة هي حدود مع دولة لها سيادتها، ولا يمكن أن نتحدث عن طريقتها للوصول إلى هناك.. ونحن مستمرون في بذل كل الجهود من أجل أن يُقدَّم (قادة حماس) إلى العدالة".

وأضاف أن المعارك مستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة، موضحا أن الحركة الفلسطينية هي التي بدأت الحرب.

وجدّد التأكيد على أنّ جيش الاحتلال مُصمِّم على تفكيك حركة حماس وتدمير قدراتها وفق تعبيره، زاعما أن قواتهم عثرت على أحد أكبر مخازن الأسلحة لحماس قرب أحد المدارس.

وادعى أنّ حماس تُخزِّن الأسلحة والصواريخ في مناطق مدنية بما يعرض حياة المواطنين للخطر.


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