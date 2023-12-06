ضبط ورشة لتعديل وإصلاح والأسلحة النارية بدون ترخيص في الجيزة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرغير المرخصة، من ضبط ورشة لتعديل وإصلاح والأسلحة النارية "بدون ترخيص" بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتجار صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة - فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

تم ضبطه وبحوزته (15 طبنجة معدلة، أجزاء وقطع غيار التصنيع، أدوات التصنيع، 4 مسدسات صوت، 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.