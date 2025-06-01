وزير السياحة: تنسيق عالي المستوى مع السعودية لضمان نجاح موسم الحج

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التعاون مع الجانب السعودي خلال موسم الحج الجاري شهد مستوى عاليًا من التنسيق والاستجابة السريعة من قبل السلطات السعودية.

وأضاف خلال لقاء مع مراسل قناة "إكسترا نيوز" من جدة، محمد المهدي، أن هذا الأمر ساهم في تيسير مهام البعثة الرسمية المصرية وممثلي شركات السياحة.

وأوضح أن الأساس في نجاح تنظيم موسم الحج هو توافر الرغبة المشتركة بين الجهات الرسمية المنظمة وشركات السياحة المنفذة للبرامج، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على أن تكون العقود مع الحجاج ملزمة وتحمي حقوقهم.

وتابع: «الحج عقد بين الحاج وشركة السياحة، يتضمن تفاصيل الخدمات، ومكان الإقامة، ووسائل النقل.. ونحن ملتزمون بمتابعته وتطبيق الإجراءات التصحيحية الفورية حال حدوث أي خلل».

وشدد الوزير على أن نجاح موسم الحج لا يتوقف فقط على وجود ضمانات مالية، بل على مبدأ الشراكة في المصلحة بين الحاج وشركة السياحة والجهات الرقابية.

ونوه بأن الوزارة لن تتهاون في معاقبة أي مخالف، مع التركيز على التصحيح الفوري للخدمة وليس انتظار الشكاوى بعد عودة الحجاج.