السعودية: رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن خلال الحج

أكد مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو مخالفة الأنظمة وسيواجه ذلك بإجراءات صارمة دون تهاون خلال الحج، وأجدد على الجاهزية التامة لكافة قطاعات قوات أمن الحج وإستعدادها لتنفيذ المهام ".

وأوضح الفريق البسامي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية اليوم الأحد ": أن جميع المواقع تم تهيئتها لإدارة الحشود بهدف تقليل الازدحام والحفاظ على الطاقة الاستيعابية الآمنة للطرق وداخل المشاعر المقدسة".

أوضح الفريق البسامي، أن هناك سلسلة من الفراغيات الأمنية تم تنفيذها للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو التقليل من الازدحام وضمان السلامة في كافة الطرق والمواقع داخل المشاعر المقدسة.

كما أشار إلى إعادة هيكلة مركز القيادة والسيطرة بتوجيه من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ليصبح مركز العمليات الحيوي الذي يشارك فيه جميع شركاء الخدمة لهذا العام، ويقوم بمتابعة مؤشرات الخطط الأمنية والخدمية بشكل لحظي.

ولفت إلى أن المركز تم تزويده بأحدث التقنيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير نظام متكامل لتلقي البلاغات وطرق التصعيد، مشدداً على أن هذا المركز يعد العمود الفقري لمراقبة تنفيذ جميع الخطط الأمنية والخدمية خلال موسم الحج.

وكشف أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، معلناً عن استحداث تشريعات للتعامل مع المخالفين أثناء موسم الحج.

وتابع " أن الأمن العام السعودي استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة الخطط الأمنية"، مشيراً إلى" أن الأمن العام ضبط أكثر من 415 مكتب حج وهمي"، مبيناً "أنهم أعادوا أكثر من 269 ألفاً لا يحملون تصاريح الحج، في الوقت الذي تشدد السعودية إجراءاتها الأمنية لضمان منع حدوث أي مخالفات في الإطار ذاته."

في السياق ذاته، أعلن مدير الأمن العام السعودي أنهم طبقوا العقوبات بحق مخالفي أنظمة الحج ضد أكثر من 75 ألفاً، مشدداً على أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من يخالف النظام في الحج، إذ ضبطت الفرق الأمنية 1239 شخصاً حاولوا نقل حجاج غير نظاميين.

وأوضح البسامي أن الأمن العام أعاد 110 آلاف سيارة من مداخل مكة لحملهم حجاجاً غير مصرح لهم، كما حجز أكثر من 5 آلاف مركبة مخالفة كانت تخطط لنقل حجاج دون تصريح، موضحاً أن الامن العام السعودي فعّل نقاط أمنية ثابتة على مداخل مكة من أجل ضبط المخالفين.

من جانبه، أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، الفريق ركن محمد العمري، أن جميع الجهات الأمنية تعمل كفريق واحد لضمان أمن الحج وتيسير أداء الحجاج لمناسكهم بسهولة ويسر.

وأشار الفريق العمري، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج، إلى الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من حيث الإمكانيات والتسهيلات، بهدف توفير كافة الظروف الملائمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم في يسر وأمان.

وشدد على أن التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية المختلفة هو أساس نجاح تنظيم الحج وحماية الحجاج.



