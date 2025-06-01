ناشطة المناخ جريتا ثونبرج تنضم إلى سفينة مساعدات تبحر إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي

تبحر ناشطة المناخ جريتا ثونبرج و11 ناشطا آخرين بعد ظهر اليوم الأحد إلى قطاع غزة على متن سفينة تهدف إلى "كسر حصار إسرائيل" للقطاع المدمر، حسبما قال منظمو الرحلة.

ومن المقرر أن يبحر القارب "مادلين" الذى تديره منظمة " تحالف أسطول الحرية" من ميناء كاتانيا فى جزيرة صقلية جنوب إيطاليا.

وقال النشطاء في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، قبل المغادرة إن السفينة ستحاول الوصول إلى شواطئ قطاع غزة في محاولة لنقل بعض المساعدات ورفع "الوعي الدولي" بشأن الأزمة الإنسانية المستمرة.

وقالت ثونبرج، وهي تنفجر بالبكاء أثناء كلمتها "نحن نفعل هذا لأننا، بغض النظر عن الاحتمالات التي نواجهها، يجب أن نستمر في المحاولة".

وأضافت "لأن اللحظة التي نتوقف فيها عن المحاولة هي اللحظة التي نفقد فيها إنسانيتنا. وبغض النظر عن خطورة هذه المهمة فهي ليست حتى قريبة من خطورة صمت العالم بأسره في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتم بثها على الهواء مباشرة".

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر مجاعة والتشريد الجماعي بعد مرور 19 شهرا على الهجمات والإجراءات الإسرائيلية الشديدة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل .