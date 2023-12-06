المستشار محمود فوزي: استقالة الحكومة أو استمرارها بعد الانتخابات أمر يقدره رئيس الجمهورية

رد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على مدى استمرارية الحكومة الحالية، أو تقديم استقالتها، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أنه منذ البداية والحملة وضعت خطا فاصلا بين رئيس الجمهورية والحملة، مضيفا: «كل اللي أقدر أقوله إن المادتين 146و147 من الدستور واضحة في طريقة إجراء التعديلات الوزارية، ويجب أن يوجه السؤال للمرشح وهو رئيس الجمهورية في الوقت الراهن».

وحول عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية رغم أنه نص دستوري، قال: «الدستور أجاز لرئيس الجمهورية ذلك لكن لم يلزمه، فهذه سلطة تقديرية للرئيس، وفي الوقت الذي يقدره والطريقة التي يقدرها، علاوة على أن هذا السؤال يخرج عن اختصاصي كرئيس للحملة».

وعن إمكانية وجود ظهير حزبي تنظيمي لضمان المستشارين والأغلبية، بما يمثله من ظهير سياسي أم أن هناك سلبية من التجربة السابقة؟، أجاب: «طول ما الدستور قائم بهذه النصوص لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يشغل منصباً حزبياً، والنص واضح والتجربة كان بها مزايا وعيوب، لكن الوضع الدستوري قائم فلا مجال له أن يشغل منصبا حزبيا، ومرشحنا مرشح لكل المصريين وعابر للأحزاب والقارات».