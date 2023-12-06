القابضة للمياه: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات خلال فترة الانتخابات الرئاسية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد بجميع الشركات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الشركة، في بيان، أن هذه الخطوة جزء من التزامها الراسخ بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وضمان استمراريتها، وسرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات أو المحطات، كما نوهت بتوفير سيارات مياه متنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، ووجود رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينه.

وأصدر تعليمات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

ونبه إلى تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، ورقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.