أرسنال يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بفوز درامي أمام لوتون تاون

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تمسك فريق أرسنال بقمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز درامي على مضيفه لوتون تاون بنتيجة 4 / 3 مساء الثلاثاء في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

قبلها عاد فريق ولفرهامبتون لسكة الانتصارات بفوز ثمين على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف في افتتاح منافسات الجولة.

وفي ملعب كينلورث رود سجل الثنائي البرازيلي جابرييل مارتينلي وجابرييل جيسوس وكاي هافيرتز وديكلان رايس رباعية أرسنال في الدقائق 20 و45 و60 و97، بينما أحرز جابرييل أوشو إليجاه أديبايو وروس باركلي أهداف لوتون تاون في الدقائق 25 و49 و57.

وواصل الفريق اللندني صحوته القوية بتحقيق فوز رابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ويبتعد في الصدارة بفارق خمس نقاط عن ليفربول الذي سيواجه شيفيلد يونايتد مساء الأربعاء.

ومُني لوتون تاون بخسارته العاشرة ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز السابع عشر على حافة الأندية المهددة بالهبوط.

وبدأ اللقاء بإيقاع هادئ للغاية دون خطورة وفرص حقيقية على المرميين حتى كسره مارتينلي بهدف أول بعد تمريرة من زميله بوكايو ساكا، إلا أن رد أصحاب الأرض جاء سريعا من ركلة ركنية نفذها ألفي دوغاتي وقابلها جابرييل أوشو برأسية قوية على يمين دافيد رايا حارس مرمى أرسنال.

استفز هذا الهدف فريق أرسنال الذي ضغط بشراسة على منافسه وهدد مرماه بأكثر من محاولة خطيرة لكل من ساكا وجيسوس ومارتينلي، لكن توماس كامنسكي حارس لوتون تألق بأكثر من تصد رائع.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول تقدم أرسنال مجددا بهدف ثان سجله جابرييل جيسوس بضربة رأس بعد كرة عرضية من الظهير الأيمن بن وايت.

كان سيناريو الشوط الثاني مثيرا للغاية وتغير أكثر من مرة في ظل اهتزاز واضح للإسباني دافيد رايا حارس مرمى أرسنال

أدرك لوتون تاون التعادل مرة أخرى من ركلة ركنية جديدة نفذها دوغاتي وقابلها هذه المرة إليجاه أديبايو برأسه في المرمى مستغلا خطأ من الإسباني دافيد رايا.

وقلب أصحاب الأرض الطاولة على أرسنال بهدف ثالث سجله روس باركلي بتسديدة ضعيفة أخطأ (رايا) في التعامل معها، إلا أن الفريق اللندني صحح أوضاعه سريعا بهدف التعادل بعد ثلاث دقائق سجله كاي هافيرتز بعد تمريرة من جابرييل جيسوس.

أسرع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لإنقاذ الموقف بتبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 64 حيث أشرك ألكسندر زينشنكو ولياندرو تروسارد مكان جاكوب كيويور وجابرييل مارتينلي.

ضغط أرسنال بقوة واندفع هجوميا في الدقائق الأخيرة، حيث هدد تروسارد المرمى بأكثر من محاولة وتصدى حارس لوتون تاون لضربة رأس من كاي هافيرتز.

لم ييأس الضيوف وواصلوا السعي بكل جدية وبلغت الإثارة ذروتها باحتساب الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع، ومن آخر هجمة لأرسنال وصلت الكرة إلى مارتن أوديجارد ليلعبها عرضية ويقابلها ديكلان رايس برأسه في الشباك مسجلا هدف الفوز الثمين.