عراقجي: إجتماع بغداد رسالة لدعم سوريا في مكافحة الجماعات التكفيرية

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طالب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اليوم الجمعة "بمحاربة الجماعات الإرهابية في مهدها بسوريا كون الإرهاب لايعرف حدودا وتشكل تهديدا لدول الحوار والمنطقة" .

وجدد الوزير الإيراني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية العراق وسوريا عُقد في بغداد" دعم إيران لسوريا في مكافحة الجماعات الارهابية التكفيرية التي تشكل مؤامرة أمريكية صهيونية تشكل تهديدا للمنطقة ولن ينحصر على سوريا".

وقال" الارهاب لايعرف حدودا وعلينا محاربتهم في مهدهم وعلينا مواجهة الإرهاب وإن هذا الاجتماع في بغداد رسالة لدعم سوريا في مكافحة الارهاب".

وأضاف: "علينا محاربة الارهاب في سوريا وهناك واجب دولي لمحاربة الارهاب دون تمييز لأنه لايوجد إرهاب جيد وأخر سيئ وأن الدول التي لاتتحرك ضد الجماعات الإرهابية مسؤولة عنها وأن العراق وسوريا وإيران متضررة منه وعلى المجتمع الدولي مواجهة الارهاب التكفيري".