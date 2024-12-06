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قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إن قصف واقتحام الاحتلال مستشفى كمال عدوان إمعان في حملة التطهير العرقي والتهجير القسري.

ودعت حماس منظمة الصحة العالمية لإرسال لجنة دولية للتحقيق في ما يتعرض له مستشفى كمال عدوان والمنظومة الصحية، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي لكسر هذه الحلقة من العجز المخزي واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتهاكات الاحتلال ضد شعب".

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يكن هناك تحذير رسمي أو أمر إخلاء قبل قصف مستشفى كمال عدوان في غزة.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في محيط المستشفى صباح اليوم الجمعة، وفرضت عليه حصارا من جميع الجهات تحت غطاء ناريّ كثيف.

وذكر شهود عيان أن أصوات إطلاق نار وقذائف مدفعية إسرائيلية تسمع في المنطقة المحيطة بالمستشفى.