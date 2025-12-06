بورسعيد: افتتاح أول نموذج مكتمل للشكل العام لمنطقتي التجاري والحميدي خلال 20 يوما

أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المحافظة ستشهد خلال 20 يومًا افتتاح أول نموذج مكتمل للشكل العام الذي ستظهر عليه منطقتا التجاري والحميدي، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية حاليًا، وذلك في إطار خطة طموحة لإحياء الطابع التراثي للمنطقة وإعادة تنظيم الحركة التجارية بما يليق بأحد أقدم وأهم الممرات التجارية في مدينة بورسعيد.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم السبت، أن التطوير سوف يعكس بصورة عملية وميدانية الهوية البصرية للمكان، والتي تستند إلى الحفاظ على الروح التاريخية للمباني مع إضافة لمسات تطوير حضارية تُعيد للمنطقة جمالها القديم ورواجها التجاري الذي اشتهرت به لسنوات طويلة.

وأكد أن هذا النموذج سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبدء التنفيذ المتتابع على باقي أجزاء التجاري والحميدي، بعد أن تتم الأعمال الشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية، وتنظيم خطوط الحركة، وتحسين الإضاءة، والشكل الجمالي للمنطقة.