 ضبط ملح طعام غير مطابق للمواصفات في الروضة بشمال سيناء - بوابة الشروق
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ضبط ملح طعام غير مطابق للمواصفات في الروضة بشمال سيناء

مصطفى سنجر:
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 3:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 3:33 م
ضبطت إدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء، معملا لإنتاج ملح طعام غير مطابق للمواصفات، جاء ذلك خلال حملة بتعليمات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء وإدارة مراقبة الأغذية.

وكان وجه علي عياط مدير إدارة بئر العبد الصحية، فريق من مراقبي الأغذية بالمرور على الملاحات بقرية الروضة ومصانع الملح، وتم تحرير محضر ضبط لملح يشتبه في أنه غير مطابق للمواصفات لتغير اللون الطبيعي ووجود ـتربه وشوائب في 300 شيكارة تزن الواحدة 50 كجم.

وتم سحب عينات للمعامل للفصل في مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتأييد عملية الضبط من النيابة العامة، كما تم سحب 21 عينة من خط الإنتاج والمنتج النهائي، وتحرير المخالفات اللازمة.

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