أوكرانيا تقصف دونيتسك بأكثر من 100 قذيفة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التحكم والتنسيق المشترك للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك بـ102 من القذائف مختلفة الأعيرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن البعثة قولها "إن أوكرانيا قصفت منطقة دونيتسك 11 مرة باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومدافع عيار 155 ملم و152 ملم، وتم تسجيل قصف واحد استهدف ياسينوفاتايا بمدفع عيار 155 ملم، وإجمالا أطلقت 102 من القذائف مختلفة الأعيرة".



ووفقا للبعثة، كانت دونيتسك وجولموفسكي وياسينوفاتايا تحت مرمى النيران، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بينما تضرر أحد مرافق البنية التحتية المدنية نتيجة القصف.



وأفادت خدمة الكرملين الصحفية، أمس الأول الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليماته بفرض وقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وفي وقت لاحق، أصدر وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو أمرا مماثلا، من جانبها، كان رد فعل السلطات الأوكرانية سلبا على فكرة وقف إطلاق النار في عيد الميلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تاس.