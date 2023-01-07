انتشال مصابا من بين أنقاض عقار قديم بجمرك الإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، شخص، مصابا، من بين أنقاض عقار قديم، كائن في شارع زاوية القلعة، منطقة بحري، التابعة لناق دائرة حي الجمرك، إثر انهياره.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، وغرفة عمليات الحي، حول بلاغًا بانهيار عقار، وأسفر الانهيار عن إصابة مواطنين.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي سقوط جزئي بالعقار مما أدى إلى إصابة شخص، وجارٍ البحث عن آخرين.

ووفقًا لمصدر أمني، تم وضع حواجز حديدية في محيط الانهيار، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وقطع المرافق عن العقار، وتحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

ويأتي ذلك فيما انهار عقار قديم كائن في شارع دارا المتقاطع مع شارع أمينة شكري، منطقة سيدي جابر، جزئيًا، وتسبب في تحطم سيارتين تصادف تواجدها أسفله، دون خسائر بشرية، وتبين من الفحص صدور قرار ترميم له، دون أن ينفذ.

